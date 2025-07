Napoli, proposto l’ex Milan Davide Calabria. Cammaroto: “28 anni e calciatore d’esperienza”

Sulle frequenze di Radio Punto Zero, nella trasmissione NapoliMagazine live, è intervenuto l’esperto di mercato, Emanuele Cammaroto, il quale ha parlato del Napoli e delle trattative che il club partenopeo sta seguendo in queste settimane.

Ecco i principali spunti evidenziati: “Il Napoli continua a lavorare sull’esterno. Manca il portiere da affiancare a Meret e il vice Di Lorenzo. Poi ci sarà il sesto centrocampista, ma non è una priorità, Poi il centravanti. Due novità: non si sblocca ancora la trattativa per Juanlu, il Siviglia ha pretese eccessive“.

NAPOLI, PROPOSTO L’EX MILAN E BOLOGNA: DAVIDE CALABRIA. IL TERZINO EX CAPITANO ROSSONERO E’ ATTUALMENTE SVINCOLATO E ARRIVEREBBE IN AZZURRO A PARAMETRO ZERO

“Al Napoli è stato proposto Calabria, 28 anni e calciatore di esperienza. Il Napoli riflette ma non ha dato una risposta. In attacco, l’Atalanta tratta con gli Arabi per Retegui per 50 milioni e l’Atalanta ne chiede 70. E’ iniziata la trattativa col Napoli per Raspadori, primi contatti […]“.