Napoli, proposto Tah per gennaio: ci si pensa

Jonathan Tah potrebbe divenire un colpo a sorpresa per i partenopei, nonostante ci siano gli occhi di tante altre squadre su di lui

Jonathan Tah è in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen e potrebbe tranquillamente andar via a zero dal prossimo giugno. Cosa che, stranamente, potrebbe non accadere nell’effettivo. Infatti, il giocatore sarebbe intenzionato a lasciare già da gennaio, cosa che i tedeschi vorrebbero per poterlo monetizzare.

Il club di Xabi Alonso, infatti, chiede circa 10 milioni di euro a chi vuole acquistarlo con varie squadre pronte a farsi avanti per lui. Il giocatore è stato proposto anche al Napoli che, secondo alcune voci, e potrebbe ritrovarsi davvero ad intavolare una trattativa con i campioni di Germania.

Altre squadre sul giocatore

Nonostante l’interesse del Napoli, la concorrenza per la firma di Tah è agguerrita. Manchester United, Chelsea, Newcastle, Barcellona, Tottenham e Bayern Monaco sarebbero in agguato. Tuttavia, TBR Football fa notare che gli Spurs sono i primi ad aver già avviato i colloqui, presentando un progetto convincente sotto la guida di Postecoglou.

La valutazione di Tah di 30 milioni di euro su Transfermarkt indica il suo valore di mercato, ma un accordo a prezzo ridotto a gennaio potrebbe offrire al Tottenham un’opportunità vantaggiosa. Le sue prestazioni della scorsa stagione, quando ha guidato il Leverkusen a una campagna imbattuta per il titolo della Bundesliga, sottolineano il suo calibro. Il Napoli dovrà stare attento, perché questo potrebbe essere un acquisto su cui agire in anticipo sulla concorrenza. Il tedesco vuole andar via e il Bayer lo asseconderà.