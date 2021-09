Napoli, protesta di alcuni tifosi: “Multe da 150 euro, in molti abbiamo ricevuto questa bella sorpresa”

La nuova stagione, dal lato dei tifosi, non è iniziata molto bene, soprattutto per quanto riguarda la SSC Napoli. Sulla pagina Facebook “La Napoli bene“, a firma di RobertNesta80, un messaggio rivolto alla società per quanto accaduto nella prima gara stagionale nello stadio Maradona.

“Multe da 150€ come se piovessero. Tanti, troppi tifosi hanno ricevuto questa bella sorpresa. Il motivo? Non aver rispettato i posti sul biglietto. Nessuno, però, ha detto che il Napoli non ha garantito ai vecchi abbonati i sediolini assegnati l’ultima stagione di season ticket, nonostante molti di noi, me compreso, due estati fa, fecero una fila lunghissima sotto il sole proprio per ottenere il diritto perenne su quella specifica seduta“.

“Sembra che club e questura stiano facendo di tutto per allontanare i supporters dallo stadio. Personalmente, contro i gobbi, mi sistemerò dove mi sono sempre sistemato. Non rinuncio a ciò che è mio perché la SSCN ha deciso di non fornire un servizio e la Questura, invece di interessarsi dei veri problemi di questa città, butta tempo e soldi pubblici per rompere i coglioni e creare un clima da dittatura cilena su un’inezia“.

Dopo quasi un anno di assenza dagli stadi per colpa del Coronavirus, i tifosi azzurri si sarebbero aspettati un trattamento diverso dalla società.

Il tifoso, infine, conclude che “se sanzione sarà, vorrà dire che, dopo 28 anni di onorato servizio, non presenzierò più a Fuorigrotta ed il Napoli mi vedrà solo in trasferta. Se sanzione sarà, per chi vorrà, ci potremo sempre incontrare al Palabarbuto“.