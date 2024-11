Napoli, prove d’addio per Raspadori e Juan Jesus

I due giocatori azzurri sembrano poter salutare definitivamente la maglia del Napoli. Entrambi sarebbero scontenti e sembra ci siano già prove di addio imminente, probabile nel mercato di gennaio

A gennaio il Napoli potrebbe dire addio a più giocatori, con l’arrivo anche di altri difensori che potrebbero far comodo ai partenopei. Jonathan Tah sembrerebbe essere una pista che si è ormai raffreddata, anche per via della presenza di squadre ben più avanti nella trattativa con il calciatore tedesco e che sembrano far sul serio per lui.

I partenopei, dunque, punterebbero fortemente su Moussa Niakhate, difensore franco-senegalese che quasi sicuramente saluterà il Lione vista l’attuale situazione del club transalpino. Il Lione, infatti, deve cercare di ripagare i 500 milioni di euro di debiti accumulati se non vuole retrocedere in Ligue 2. Il Napoli potrebbe sfruttare la cosa per prelevare il difensore, anche se prima dovrà cercare di fare qualche cessione.

È ora o mai più

È ora o mai più per determinate cessioni, ma anche per un definitivo salto di qualità per alcuni giocatori azzurri. È il caso di Giacomo Raspadori, che alle porte dei 25 anni si potrebbe ritrovare a dover cambiare aria per trovare la definitiva consacrazione. Lui che sembrava essere il futuro della nazionale italiana, per ora si è limitato ad essere una comparsa tra tante. Sia a Napoli che con la nazionale, infatti, non ha fatto un granché e potrebbe cercare fortuna altrove.

La stessa fortuna che potrebbe portarlo a vestire la maglia di una tra Atalanta, Inter o Juventus, senza tralasciare altre possibili sorprese come la Roma. Una sorpresa, invece, non è l’addio di Juan Jesus. Il brasiliano saluterà quasi sicuramente e per lui si prospetta uno sbarco in Medio Oriente (probabile Arabia Saudita) o un ritorno in Brasile, dove potrebbe anche finire per ritrovarsi al Santos, attualmente promosso nella Serie A verdeoro.