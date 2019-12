Napoli, prove di rinnovo per Mertens: ecco la proposta di De Laurentiis

In casa Napoli potrebbero esserci interessantissime novità sul fronte rinnovi. Secondo quanto scritto quest’oggi da Alfredo Pedullà, famoso giornalista di Sportitalia, la dirigenza azzurra avrebbe proposto una nuova offerta di rinnovo a Dries Mertens. Quello che sembrava essere un addio certo fino a poco tempo fa potrebbe quindi trasformarsi in un felice prolungamento di contratto.

Nella settimana scorsa si parlava di un probabile rinnovo di Callejon, con Mertens ormai certo di cambiare aria a gennaio. Ora invece anche l’attaccante belga ha ricevuto una nuova proposta di prolungamento del contratto sulla quale il calciatore sta seriamente riflettendo.

Dries Mertens infatti, in questi anni, non ha mai nascosto il suo amore verso Napoli e la maglia azzurra. Ora, con il suo contratto in scadenza a giugno 2020, l’obiettivo potrebbe essere quello di prolungare la sua permanenza alle pendici del Vesuvio, ovviamente in risposta a un’offerta ragionevole.

Adeguata comunque sembra essere l’offerta presentata dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis al proprio tesserato: un contratto da più di 4 milioni l’anno per altri due anni. Bisogna ora capire che decisione prenderà Dries Mertens, con le parti che si sono prese del tempo per riflettere sul proprio futuro. La decisione comunque non dovrebbe restare ad arrivare, anche perché da essa dipenderà il futuro prossimo delle relazione tra l’attaccante belga e il Napoli.