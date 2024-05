Napoli, Psg su Kvaratskhelia: cosa sappiamo

Il Paris Saint Germain ha messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia, giocatore georgiano attualmente sotto contratto con il Napoli per altre tre stagioni. Nonostante il suo legame con gli azzurri, Kvaratskhelia è oggetto delle attenzioni dei migliori club europei. Secondo quanto riportato da RmcSport, il tecnico Luis Enrique ha identificato il georgiano come sua priorità per il mercato estivo.

Dopo l’uscita contro il Dortmund in semifinale di Champions League, il PSG ha ancora quattro partite da disputare in questa stagione. È un periodo cruciale, considerando anche la partenza imminente di Kylian Mbappé a parametro zero.

Kvara è la priorità del club francese

Il club francese sta già progettando il futuro e Kvaratskhelia è al primo posto sulla lista dei desideri. Recentemente, rappresentanti del Paris Saint Germain si sono incontrati con il team del giocatore in Italia. Le discussioni sono state positive e il giocatore stesso è apparso entusiasta all’idea.

Al momento, però, non è stato raggiunto alcun accordo, né tra il PSG e il giocatore, né con il Napoli. La situazione rimane in sospeso mentre entrambe le parti valutano le loro opzioni. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire con facilità.