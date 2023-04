Napoli, PSG su Osimhen: 100 mln di euro più due contropartite

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A in questa stagione calcistica con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane.

Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

I club interessati giocano nel maggiore campionato del mondo: la Premier. Primo fra tutti il Chelsea, a seguire un certo interesse sembra arrivare anche dal Bayern Monaco con Tuchel che ha già confermato il proprio gradimento.

In corsa, però, nelle ultime settimane si è inserito anche il PSG con il direttore sportivo Campos che spinge per la trattativa. Dalla Francia fanno sapere che il club parigino potrebbe mettere sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro più due contropartite tecniche.

Il Paris Saint Germain, infatti, potrebbe intavolare la trattativa offrendo non solo un assegno a tre cifre ma anche Mauro Icardi, attualmente in prestito al Galatasaray, e Leandro Paredes che non ha trovato il proprio spazio nella Juventus di Allegri.