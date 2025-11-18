Napoli, pugno duro di Conte: rivoluzione a gennaio, in squadra solo calciatori pronti a sposare i suoi principi

Il Napoli si avvicina alla sessione invernale con l’idea di intervenire in maniera decisa sul fronte delle uscite. In casa azzurra la parola d’ordine è chiarezza: Antonio Conte vuole una squadra pienamente allineata ai suoi principi e non intende trascinare situazioni rimaste in bilico.

Il caso più evidente è quello di Pasquale Mazzocchi, ormai scivolato fuori dai piani tecnici. Ma non è l’unico nome sul tavolo: tra i giocatori che potrebbero salutare ci sono anche Marianucci, Beukema, Neres, Lang e Ambrosino, elementi che fin qui non hanno trovato continuità e che, con il mercato di gennaio, potrebbero cambiare aria se arrivassero proposte convincenti.

Diverso il discorso per Gianluca Vergara, la cui situazione si è trasformata quasi accidentalmente. Le assenze pesanti di Anguissa e De Bruyne hanno aperto nuovi scenari: ciò che sembrava un prestito scontato si sta invece trasformando in una conferma.

Il piano complessivo del club resta comunque elastico: l’arrivo di eventuali rinforzi potrebbe innescare nuove uscite, mentre la mancata conclusione di alcune trattative potrebbe trattenere giocatori considerati inizialmente sacrificabili.