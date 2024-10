Napoli punta a rinforzarsi: obiettivi di mercato e strategia di Conte per gennaio

Il Napoli guarda avanti con fiducia, cercando di consolidare la propria leadership in classifica sotto la guida di Antonio Conte. La squadra partenopea intende accumulare punti preziosi prima dei match più impegnativi previsti a novembre. Dopo un’estate di acquisti ben riusciti, il club resta vigile sul mercato in vista di nuovi a gennaio, quando Conte potrebbe richiedere ulteriori rinforzi per affrontare la seconda parte della stagione.

Gli obiettivi di Conte

Uno dei principali obiettivi del tecnico salentino è un esterno destro capace di gestire sia la fase offensiva che quella difensiva, garantendo versatilità e velocità sulle fasce. Inoltre, Conte desidererebbe un altro difensore centrale, per assicurare maggiore solidità alla retroguardia in caso di infortuni.

Sul fronte delle trattative, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a monitorare diversi profili interessanti. Tra questi, Eric Junior Dina Ebimbe, talentuoso classe 2000 dell’Eintracht Francoforte, il cui valore di mercato si aggira sui 15-18 milioni di euro. Ebimbe, per la sua duttilità, è un profilo molto apprezzato dallo staff tecnico.

Un altro nome caldo è quello di Patrick Dorgu, giovane esterno del Lecce, rivelazione del campionato di Serie A e scoperta del talent scout Pantaleo Corvino. Anche per lui, il Napoli dovrebbe investire una cifra significativa, superiore ai 18 milioni.

Infine, per rafforzare l’esperienza e la solidità difensiva, una possibilità interessante potrebbe essere rappresentata da Joel Matip, ex difensore del Liverpool, attualmente svincolato. Con i suoi 33 anni e una lunga carriera in Premier League, Matip potrebbe essere l’uomo giusto per dare maggiore sicurezza al reparto arretrato, soprattutto in vista delle sfide cruciali della stagione.

La dirigenza azzurra, in sinergia con Conte, valuterà tutte le opzioni disponibili, con l’obiettivo di rendere la squadra ancora più competitiva e pronta a lottare fino alla fine per traguardi ambiziosi.