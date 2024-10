Napoli punta al mercato di gennaio: occhi su Amar Dedic del Salisburgo

Il Napoli guarda con interesse alla finestra di mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e soddisfare le richieste del nuovo allenatore, Antonio Conte. La priorità del club azzurro sarebbe l’acquisto di un esterno destro capace di garantire sia fase difensiva che offensiva.

Dall’Inghilterra arrivano voci riportate da Rudy Galetti su TeamTalk, che vedono il Napoli tra i club interessati ad Amar Dedic, terzino destro del Red Bull Salisburgo. Oltre ai partenopei, anche il Manchester United e il Brighton starebbero monitorando da vicino il giocatore.

Caratteristiche tecniche

Dedic, 22 anni e nazionale bosniaco, si è messo in luce negli ultimi mesi con ottime prestazioni, attirando l’attenzione di diversi club europei. Oltre alla sua versatilità in difesa, capace di ricoprire più ruoli lungo la linea arretrata, il suo profilo sarebbe particolarmente apprezzato dalle squadre della Premier League. Tuttavia, secondo Galetti, il Napoli sarebbe in pole position per assicurarsi il giocatore.

Nel corso della pausa per le nazionali, i dirigenti del Napoli incontreranno gli agenti di Dedic per sondare la fattibilità del trasferimento e valutare i costi dell’operazione.

Per quanto riguarda il prezzo, Dedic è sotto contratto con il Salisburgo fino al 2027, il che mette il club austriaco in una posizione di forza nelle trattative. Il Salisburgo avrebbe fissato la cifra per il suo trasferimento intorno ai 28 milioni di euro, come ha riportato Galetti.