Napoli punta Skriniar: possibile ritorno in Serie A per il difensore del PSG

Il Napoli sembra aver avviato contatti per Milan Skriniar, difensore attualmente in forza al Paris Saint-Germain ma ormai ai margini del progetto tecnico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza partenopea, guidata dal direttore sportivo Manna, starebbe esplorando la possibilità di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto al termine della stagione.

L’idea piace al calciatore

L’idea di tornare in Italia sarebbe accolta favorevolmente dal calciatore slovacco, che ha già lasciato il segno in Serie A durante il suo periodo all’Inter, con cui ha vinto lo scudetto nel 2021 sotto la guida di Antonio Conte. Lo stesso allenatore, attualmente sulla panchina del Napoli, nutre una grande stima nei confronti del difensore e potrebbe giocare un ruolo chiave nell’operazione.

Tuttavia, il principale ostacolo resta l’elevato stipendio percepito dal giocatore, che al PSG guadagna 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra al di fuori delle possibilità del club campano. Questa situazione rende Skriniar un obiettivo appetibile anche per altre squadre, come il Galatasaray e il Fenerbahçe, pronte a entrare in competizione per assicurarsi le sue prestazioni.

Oltre alle proposte estere, anche altre realtà italiane sembrano interessate al difensore. La Roma, ad esempio, monitora con attenzione l’evolversi della situazione, e lo stesso Tottenham in Premier League rimane vigile. Nonostante le diverse opzioni, il Napoli rappresenta una soluzione gradita per Skriniar, che sarebbe attratto dalla possibilità di tornare a giocare in un campionato che conosce bene.

Resta ora da trovare un accordo con il Paris Saint-Germain, con cui il giocatore ha un contratto valido fino al 2027, per rendere possibile un trasferimento che potrebbe regalare alla Serie A un ritorno di grande spessore.