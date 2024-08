Napoli punta su Jerdy Schouten del PSV: offerta da 20 milioni più bonus

Con le trattative per Scott McTominay che sembrano complicarsi, il Napoli ha rivolto la sua attenzione verso Jerdy Schouten, centrocampista del PSV Eindhoven ed ex Bologna.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo sarebbe disposto a presentare un’offerta di 20 milioni di euro più bonus per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Tuttavia, il PSV non sembra intenzionato a cedere facilmente, valutando il centrocampista intorno ai 30 milioni.

Caratteristiche tecniche

Schouten è apprezzato per la sua capacità di giocare in un centrocampo a due, combinando qualità tecniche e forza fisica. La sua esperienza come titolare nella nazionale olandese e un passato in cui è già stato vicino a un trasferimento al Napoli, lo rendono un profilo ideale per rafforzare la mediana azzurra.

È particolarmente abile nelle fasi di recupero palla grazie alla sua lettura del gioco e alla capacità di intercettare i passaggi avversari. Schouten eccelle nei contrasti e nei duelli aerei, risultando efficace nel proteggere la difesa.

È un passatore preciso e sicuro, capace di avviare l’azione con semplicità ma anche di effettuare cambi di gioco che spezzano le linee avversarie. Il suo gioco si basa su una visione di campo chiara e sulla capacità di mantenere il possesso in situazioni di pressione.