Napoli punta su Kang-in Lee: il talento coreano nel mirino azzurro

Il Napoli torna a guardare con interesse al mercato internazionale, e questa volta l’obiettivo è Kang-in Lee, talentuoso trequartista sudcoreano attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, le trattative per il rinnovo del contratto tra Lee e il club parigino sono in stallo, aprendo la possibilità a una sua cessione nella prossima finestra estiva di mercato

Lee, classe 2001, è approdato al PSG nel 2023 dopo esperienze con Valencia e Mallorca, dove ha mostrato le sue qualità tecniche e la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi. Con 53 presenze e 9 gol all’attivo con la maglia parigina, il sudcoreano ha dimostrato di essere un giocatore versatile, capace di agire sia come esterno che come trequartista.

Il Napoli aveva già manifestato interesse per Lee nella scorsa finestra di mercato invernale, cercando di inserirlo come contropartita nell’operazione che ha portato Kvaratskhelia al PSG. Tuttavia, il club francese aveva rifiutato l’offerta. Ora, con il rinnovo in bilico, gli azzurri potrebbero tornare alla carica, anche se dovranno affrontare la concorrenza di club della Premier League, della Liga e dell’Arabia Saudita.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’acquisto di Lee rappresenterebbe un colpo importante, sia per le sue qualità tecniche che per la sua esperienza internazionale. Inoltre, l’ottimo rapporto tra il Napoli e il PSG potrebbe facilitare le trattative.

Il prezzo

Dal punto di vista economico, il PSG valuta Lee tra i 30 e i 40 milioni di euro, una cifra che il Napoli potrebbe considerare sostenibile, soprattutto se si riuscisse a inserire eventuali bonus o contropartite tecniche nell’affare.

L’arrivo di Lee potrebbe riportare un giocatore sudcoreano al Napoli, dopo l’esperienza positiva di Kim Min-Jae nella stagione 2022/2023. La sua capacità di giocare in più ruoli offensivi offrirebbe a mister Conte nuove soluzioni tattiche, aumentando la profondità e la qualità della rosa.

In conclusione, l’interesse del Napoli per Kang-in Lee rappresenta un segnale chiaro dell’ambizione del club di tornare a competere ai massimi livelli, puntando su giovani talenti con esperienza internazionale. Resta da vedere se le trattative con il PSG andranno a buon fine, ma l’ottimismo in casa azzurra sembra crescente.