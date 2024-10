Napoli, può arrivare Calabria a prezzo di saldo: il Milan pensa al sostituto

Per Gennaio i partenopei potrebbero acquistare Davide Calabria, in uscita dal Milan. I rossoneri avrebbero già in mente il suo eventuale sostituto

Sembra che Davide Calabria partirà in una delle prossime due occasioni di calciomercato e il Milan sta già iniziando a valutare i potenziali sostituti. In questa stagione, il testimone ha già iniziato a essere passato altrove, e questo si è visto in più modi.

Calabria resta il capitano del Milan, ma Fonseca ha preferito utilizzare un sistema a più leader: una decisione che va di pari passo con il calo del minutaggio del terzino destro, in cui si sta cercando di consolidare Emerson Royal. A causa del mancato rinnovo del contratto con l’italiano, sembra che il capitano partirà nel mercato invernale, se non in estate, quando scadrà il suo contratto attuale.

La situazione

Il Galatasaray sembra una possibile destinazione, dato che ha dichiarato il suo interesse in diverse occasioni, e sembra che anche l’Olympique Marsiglia sia in corsa. Il Napoli, però, si starebbe facendo forte, grazie anche alla possibilità che il giocatore voglia rimanere in Serie A a giocarsela fino alla fine per lo scudetto.

Ora, però, la grande domanda che si pone il Milan è chi lo sostituirà: in passato c’è stato un forte interesse per Tiago Santos, ma una mossa per il portoghese sembra improbabile visto che i rossoneri vedono Alex Jimenez come possibile sostituto. Lo spagnolo è tenuto in grande considerazione dalla dirigenza e, dato che ha già giocato in prima squadra, non sarebbe un grosso rischio.