Napoli, può arrivare Lindstrom anche senza addio di Lozano

Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport, il Napoli starebbe pensando di affondare il colpo Lindstrom anche nel caso in cui non dovesse salutare Hirving Lozano

Nuove novelle sulla situazione Napoli. Hirving Lozano continua ad essere oggetto misterioso del mercato partenopeo, specialmente perché non si è ancora trasferito altrove. Il giocatore continua ad avere interessi, ma non sembra essere ancora arrivata qualche offerta concreta.

Tra il club azzurro e il giocatore ci sarebbe rottura, tanto che continuano le voci. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione sullo stesso Messicano. Nell’orbita di Los Angeles, l’Arabia Saudita potrebbe essere un alleato strategico per il Napoli. Come riporta lo stesso Corriere dello Sport, proprio Al-Ahli starebbe nuovamente bussando alla porta della squadra partenopea, questa volta per Lozano. La squadra di Gedda è pronta a offrire 32 milioni di euro per l’Azteca, che nel Golfo percepirebbe un lauto stipendio. In caso di partenza dell’ala, la squadra di Aurelio de Laurentiis si fionderebbe sulla stella dell’Eintracht Francoforte Jesper Lindström.

Cosa dice il Corriere dello sport?

Si legge: “Il fatto, però, è che il suo arrivo è bloccato dalla cessione di Lozano, fino a luglio in ballo con la Mls, sognando la California e il Los Angeles FC, e ora al centro di uno stallo condizionato un po’ dalla sua volontà – di andare in Arabia non ha voglia – e un po’ dal suo ingaggio. Ricco quello dell’ultimo anno di contratto con il club azzurro: 4,5 milioni. Il Psv, la squadra da cui è stato acquistato nell’estate 2019, vorrebbe riportarlo a Eindhoven, ma i parametri del messicano sono ritenuti eccessivi. Fatto sta che l’idea del Napoli è quella di provare a prendere comunque Lindstrom, anche se Lozano non andrà via entro il primo settembre: ovvero, con vista su gennaio“.