Napoli, può arrivare un centrocampista in prestito: riscatto a 15 milioni?

Il Napoli sarebbe interessato a Boubakary Soumaré. Il centrocampista del Siviglia, di proprietà del Leicester, potrebbe essere l’ennesimo acquisto in mezzo al campo della proprietà partenopea, con il calciatore che non si sarebbe integrato bene nella sua nuova squadra.

È la Gazzetta dello Sport a svelare il possibile interessamento del Napoli per il calciatore, riportando anche le cifre dell’affare: “L’ipotesi Napoli lo affascina, serve adesso convincere il Siviglia a lasciarlo partire e poi col Leicester si proverà ad ereditare il diritto di riscatto degli andalusi, fissato in estate a 15 milioni. Idee chiare, ma serve accelerare. La corsa Champions non aspetta“.

SEI MESI IN PRESTITO E RISCATTO A 15 MILIONI DI EURO LA PROSSIMA ESTATE

Sarebbe questa l’idea della proprietà partenopea, ovvero prelevare il calciatore in prestito per sei mesi e poi, eventualmente, valutare un riscatto al termine della stagione per 15 milioni di euro.

Soumaré è il classico calciatore che predilige Mazzarri, ovvero un centrocampista forte fisicamente e abile in fase di interdizione ma anche dotato di una buona visione di gioco e tecnica individuale. Un mediano che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.