Napoli, può partire anche Juan Jesus: il difensore ha un’offerta e rappresenta un punto interrogativo per Garcia

Dopo la rivoluzione dell’area tecnica con gli addii di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, in casa Napoli si pensa alla squadra, con Rudi Garcia pronto a ricominciare da dove ha chiuso il precedente mister. Uno dei calciatori pupilli del precedente mister, Juan Jesus, potrebbe a sorpresa andare via dalla squadra come rivelato da Umberto Chiariello: “So che c’è un’offerta per il difensore brasiliano Juan Jesus che potrebbe partire. Io a questo punto prenderei due difensori con l’ex Roma e con il sudcoreano che potrebbero salutare“.

Per il Napoli si tratterebbe di una grossa perdita dal momento che Juan Jesus si è fatto sempre trovare pronto quando necessario. È anche vero, però, che il giocatore è riuscito a dare il meglio di sé grazie alla presenza di un uomo che ha sempre creduto nelle sue qualità: Luciano Spalletti. Con Rudi Garcia le cose potrebbero cambiare e non è detto che il mister confermi il suo difensore.