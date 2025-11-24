Napoli-Qarabag, le probabili formazioni: ancora panchina per un fedelissimo di Conte

Antonio Conte sembra aver trovato la strada giusta e, soprattutto, la formazione ideale. In vista della sfida di Champions League contro il Qarabag, il tecnico azzurro è pronto a confermare in blocco l’undici che ha battuto l’Atalanta con autorità e intensità: il 3-4-3.

A far discutere, tuttavia, è un’assenza: Matteo Politano, ancora una volta, partirà dalla panchina. L’esterno italiano, tra i giocatori più rappresentativi delle ultime stagioni, continua a essere sacrificato nelle scelte iniziali di Conte, che per ora preferisce soluzioni più congeniali al suo 3-4-3.

NAPOLI-QARABAG, LE PROBABILI FORMAZIONI: CONTE CONFERMA L’11 CHE HA VINTO CON L’ATALANTA. ATTACCO CON NERES-LANG E ANCORA PANCHINA PER POLITANO

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Bayramov; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. Allenatore: Qurbanov