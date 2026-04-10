Il futuro di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus resta uno dei temi caldi in casa Napoli. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e, al momento, non esistono comunicazioni ufficiali sul loro rinnovo. Una situazione che apre scenari importanti in vista dell’estate, con il rischio concreto di un addio a parametro zero.

Per quanto riguarda Spinazzola, il club azzurro avrebbe già mosso i primi passi, presentando una proposta di rinnovo. Tuttavia, l’offerta sarebbe a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio, segnale di una linea più prudente sul piano economico. Una posizione che non sembra convincere pienamente l’esterno, soprattutto alla luce dell’interesse concreto di Juventus e Milan, entrambe pronte a garantirgli un contratto biennale, dunque con maggiori certezze sia tecniche che contrattuali.

Il Napoli, dal canto suo, sembrerebbe orientato a una soluzione diversa: un rinnovo annuale con opzione per la stagione successiva. Una formula che tutela il club ma che potrebbe non soddisfare del tutto il giocatore, chiamato a scegliere tra la continuità in azzurro e un nuovo progetto.

Discorso simile anche per Juan Jesus. Il difensore brasiliano potrebbe ricevere una proposta di rinnovo, ma non è escluso che l’offerta sia economicamente meno vantaggiosa rispetto a quella attuale. Anche in questo caso, molto dipenderà dalle strategie del Napoli e dalle ambizioni del calciatore, che potrebbe valutare altre opportunità qualora non si sentisse al centro del progetto.