Napoli, quando torna Demme? Ecco la data del possibile rientro

I tifosi del Napoli sono ansiosi di rivederlo in campo, la domanda quindi sorge spontanea: ma quando torna Diego Demme? Le notizie che arrivano dall’infermeria non sono proprio confortanti. Il centrocampista italo-tedesco dovrebbe tornare a completa disposizione del mister Luciano Spalletti solo da metà ottobre.

L’infortunio dunque, rimediato nell’amichevole pre-campionato contro il Pro Vercelli, è risultato abbastanza grave. Il regista azzurro non è ancora in condizione, sta infatti proseguendo la riabilitazione e non vede l’ora di tornare ad allenarsi con i suoi compagni.

Sulla carta, alla vigilia del campionato, le chiavi del centrocampo del Napoli dovevano essere affidate proprio a Diego Demme. Con il mediano tedesco a disposizione, Luciano Spalletti avrebbe probabilmente schierato la squadra partenopea con il solito 4-2-3-1.

Con l’infortunio rimediato da Demme però, il suddetto progetto tattico è divenuto inapplicabile. Ecco allora il repentino passaggio al 4-3-3 con Lobotka nel ruolo di regista, coadiuvato ai suoi lati da Zielinski (o Elmas) e Fabian Ruiz.

Rimane da capire ora, con l’arrivo di un centrocampista fisico come Anguissa e con il rientro di Diego Demme, quale modulo adotterà Luciano Spalletti per il suo Napoli. La pista più probabile è quella che suggerisce un ritorno al 4-2-3-1. Ciò però avverrà solo quando tutti i centrocampisti della rosa saranno a disposizione del tecnico. Non prima di metà ottobre, appunto.