Napoli, quando torna Ounas? Ecco quanto starà fuori l’algerino

Adam Ounas è stata una delle soprese più positive del Napoli di questo inizio stagione. Rimasto in azzurro dopo una sessione di calciomercato che lo ha visto spesso e volentieri protagonista di trattative per la sua cessione, pian piano l’ala franco-algerina si è ritagliata uno spazio importante nelle gerarchie delineate dal tecnico Luciano Spalletti.

Nell’ultima uscita stagionale però, nella trasferta contro la Fiorentina, l’ex Cagliari e Crotone non è apparso tra i convocati del club partenopeo. La causa dell’esclusione è stata chiarita dalla società stessa: nel corso della rifinitura alla vigilia del match infatti, Adam Ounas ha rimediato una distrazione di primo grado al retto femorale destro.

Un infortunio non gravissimo, che però non è ovviamente da sottovalutare. Per tale motivo Ounas dovrà rimanere ai box per circa un mese, saltando in totale 3 o 4 partite. Si tratta di una perdita grave per Luciano Spalletti, che ha più volte dimostrato di puntare molto sull’ala algerina come sostituzione a gara in corso.

Intanto però, per un giocatore che si ferma ai box, vi è un altro altrettanto importante che ritorna disponibile. Dries Mertens è infatti ormai pronto per mettere minuti nelle gambe e per diventare una risorsa fondamentale del Napoli.

Probabilmente il ruolo del belga in questa stagione sarà più da comprimario che da titolare: è indubbio però che la sua presenza all’interno della rosa possa rivelarsi utilissima da qui alla fine dell’annata calcistica.