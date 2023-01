Napoli, quanti punti mancano per diventare matematicamente Campione d’Italia

È da poco finita la partita tra il Napoli e la Roma. Gli azzurri hanno portato a casa altri tre punti decisivi per la vittoria del campionato di Serie A. Sono ben tredici, ora i punti di distacco dalla seconda in classifica, l’Inter di Simone Inzaghi che, nel prossimo turno, sfiderà il Milan di Stefano Pioli.

Il Napoli, invece, sarà impegnato in trasferta contro La Spezia, una partita che si disputerà ad ora di pranzo. Ma, quanti punti servono ancora al Napoli per laurearsi matematicamente campione d’Italia?

Per avere la matematica certezza della vittoria dello Scudetto, la SSC Napoli dovrà collezionare altri 43 punti. Il distacco dalla seconda in classifica è importante ma non bisogna distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale. Tutte le partite, infatti, hanno una storia a sé e non bisogna già pensare di avere in tasca il terzo Scudetto.