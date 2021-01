Napoli, quanto guadagna Cristiano Giuntoli? Ecco cifre e dettagli

In casa Napoli non è solo Gennaro Gattuso ad essere entrato nell’occhio del ciclone per gli scarsi risultati ottenuti nelle ultimi uscite stagionali. L’altro a finire sul banco degli imputati, per aver commesso errori molto gravi negli ultimi anni, è stato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Mai nessuno come l’ex Carpi infatti ha avuto a disposizione da Aurelio De Laurentiis un budget da spendere sul mercato così alto. Il problema però è che, nella maggior parte dei casi, Cristiano Giuntoli questo budget lo ha sperperato.

La domanda che si stanno facendo quindi in molti tra i tifosi del Napoli è d’obbligo: quanto guadagna Cristiano Giuntoli? Il direttore sportivo azzurro guadagna attualmente ben 1 milione di euro all’anno, più bonus. Un contratto di tutto rispetto che lo lega al Napoli fino al 2024. L’avventura del ds alle pendici del Vesuvio però potrebbe finire molto prima, a causa dei suoi scarsi risultati.

Anche solo ultimamente si contano numerosi acquisti molto costosi non rivelatisi poi funzionali al progetto tecnico di Gennaro Gattuso. 20 milioni per Lobotka, 20 milioni per Elmas, 13 milioni per Rrahmani. Pochi, dall’altro lato della bilancia, sono stati gli acquisti azzeccati: Lozano, chiesto però più da Ancelotti che da Giuntoli, Fabian Ruiz e, si spera, Victor Osimhen.

A tutto ciò va aggiunta la folta presenza di esuberi in casa Napoli, con una gestione dei contratti dei tesserati a dir poco disastrosa. Insomma, molto più che un mezzo fallimento per Cristiano Giuntoli, il quale non si è mai dimostrato in grado di allestire una rosa all’altezza, completa e soprattutto funzionale al progetto tecnico azzurro.