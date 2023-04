Napoli, quanto varrebbe la semifinale di Champions League?

Nel caso in cui il Napoli dovesse ribaltare il risultato dell’andata contro il Milan potrebbe ottenere molti più introiti dalla Champions League

Dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro nel turno dei quarti di finale d’andata di Champions League, il Napoli torna a pensare al campionato. Nella mente della squadra, però, c’è già il ritorno. I partenopei vogliono provare a vincere e passare il turno, per raggiungere una semifinale che sarebbe un traguardo storico per la squadra.

Nel caso in cui gli azzurri dovessero passare, infatti, non solo otterrebbero un risultato incredibile per la propria storia ma aggiungerebbero ulteriori soldi al già ricco bottino derivante dalla Champions League. Quanti sono, però, i soldi derivanti dalla qualificazione in semifinale?

Quanto paga la semifinale di Champions League?

I club hanno già incassato il bonus partecipazione da circa 15,64 milioni, più i ricavi dal ranking storico che per il Napoli sono circa 18 milioni. C’è anche da considerare la prima parte del market pool, basata sul piazzamento nella Serie A 2021/22, che per il Napoli è valsa 4 milioni di euro. Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra più bassa possibile è attualmente pari a 5,85 milioni di euro in caso di qualificazione alle semifinali. Ricapitolando:

Bonus partecipazione 15,64

Ranking storico 18,2

Market pool 1 4

Market pool 2* 5,85

Bonus risultati 14

Quote pareggi 1,15

Bonus ottavi 9,6

Bonus quarti 10,6

Bonus semifinali 12,5

I partenopei, dunque, potrebbero arrivare ad ottenere un bottino totale finale di circa 91.54 milioni di euro in questa stagione. Soldi, tanti soldi, che stanno garantendo una crescita incredibile all’intero movimento Napoli.