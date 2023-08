Napoli, quattro alternative per la mediana

Dopo la partenza di Tanguy Ndombélé, tornato al Tottenham, e l’interesse dell’Al-Ahli per Piotr Zielinski, il Napoli è vicino a perdere altro personale a centrocampo. I campioni d’Italia sono interessati a quattro giocatori per rinforzare il centrocampo

È stata una finestra di trasferimento tranquilla per il Napoli. Per il momento, i Partenopei hanno annunciato solo partenze. Kim Min Jae è passato al Bayern Monaco per 50 milioni di euro, mentre l’allenatore Luciano Spalletti si è preso un anno di pausa. Un altro architetto dello scudetto, Cristiano Giuntoli, ha lasciato il Napoli per diventare direttore sportivo della Juventus.

Ora il club è in procinto di un’altra importante partenza. Libero nel 2024, l’Al Ahli è interessato a Piotr Zielinski, giocatore chiave del Napoli. Una situazione che costringerà la squadra di Rudi Garcia a cercare alternative sul mercato dei trasferimenti. A meno di un mese dalla fine della finestra estiva, i partenopei sono abituati a fare affari dell’ultimo minuto, come l’arrivo di Zambo Anguissa nel 2021, nell’ultimo giorno di mercato.

4 obiettivi per il Napoli

In tal senso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la principale alternativa per il centrocampo è Giovani Lo Celso. L’argentino, vicino ai saluti dal Tottenham, è sull’agenda del Barcellona e del Real Betis. Ma la situazione economica dei due club blocca, per il momento, il suo arrivo in Liga.

In Serie A, il Napoli sta tenendo d’occhio anche la crescita di Teun Koopmeiners. Libero nel 2025, l’olandese è diventato uno dei migliori centrocampisti d’Italia all’Atalanta. La Dea, che non ha bisogno di vendere dopo la partenza di Rasmus Hojlund verso il Manchester United, non lo renderà facile.

Per questo motivo, la squadra montenegrina ha in agenda fino a due centrocampisti in più. Dal Galatasaray, Lucas Torreira potrebbe firmare per la sua quarta squadra in Italia dopo aver giocato con Pescara, Sampdoria e Fiorentina. Infine, il profilo di Boubakary Soumaré, ora al Leicester, interessa ai partenopei. Il francese è stato compagno di squadra di Victor Osimhen al Lille.