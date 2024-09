Napoli, quattro calciatori in scadenza nel 2025: tre saranno riconfermati, uno probabilmente andrà via

La SSC Napoli ha quattro calciatori con il contratto in scadenza a giugno 2025. L’analisi sulla società partenopea ed il contratto dei suoi calciatori è stata effettuata da parte del portale Tuttomercatoweb.com: “Anguissa, Contini, Meret e Juan Jesus. Sono i quattro in scadenza nel Napoli, con il camerunense che è il più vicino alla possibile permanenza, sebbene attualmente sia legato “solo” fino al 30 giugno 2025″.

“Ovviamente Zambo Anguissa. È in scadenza, sì, ma il Napoli ha un’opzione per il rinnovo per altri due anni. Molto probabilmente verrà attivata extrema ratio, qualora non si dovesse trovare un altro accordo monetario, ma è quasi certa una sua permanenza o, perlomeno, una sua conferma dal punto di vista contrattuale. Poi bisognerà vedere quali saranno le offerte e se ci saranno altre possibilità per il rinnovo”.

Negli ultimi giorni ci sono stati dei cambiamenti riguardo Alex Meret, con il portiere pronto a firmare un nuovo contratto con la società partenopea. L’estremo difensore azzurro dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione, così come il terzo portiere Contini.

NAPOLI, QUASI CERTO L’ADDIO DI JUAN JESUS A COSTO ZERO: L’ESTREMO DIFENSORE DELLA SSC NAPOLI POTREBBE ANDARE VIA UNA VOLTA CONCLUSA LA STAGIONE 2024/2025

“Quasi certamente Juan Jesus. Sarebbe già stato ceduto in estate se fossero arrivare delle proposte, ma l’idea è quella di rinnovare la retroguardia e magari riportare Natan all’ovile, in caso di stagione ottima”, conclude il portale Tuttomercatoweb.com.