Napoli, quattro club in Europa puntano a Lozano

Il Napoli anche in questa stagione continua a sfornare talenti e ora gli occhi sembrerebbero essere puntati su Hirving Lozano, l’attaccante classe 1995 che milita nel club azzurro dal 2019 ed ha totalizzato 20 reti in 94 presenze totali.

Il messicano è stato confermato tra i titolari per la stagione calcistica in corso e non tardano ad arrivare notizie riguardo l’interesse di club europei su di lui. Nei giorni scorsi si era parlato dell’interesse del Bayern Monaco che sta facendo i conti con il peggior inizio di stagione in Bundesliga degli ultimi anni e potrebbe trovarsi a fronteggiare l’esonero di Nagelsmann. Il posto del tecnico, quindi, potrebbe essere proposto a Tuchel che punta a Lozano dai tempi del Chelsea.

Le ultime indiscrezioni sulla questione, invece, arrivano dal quotidiano Marca secondo cui sull’attaccante sono puntati gli occhi anche di Manchester United, Lipsia ed Everton. Al momento non sono state ufficializzate offerte concrete quindi resta da vedere se il presidente De Laurentiis riuscirà ancora a tenere in azzurro il messicano.