Napoli, quattro nuovi innesti a gennaio: nel mirino anche un talento della Nazionale italiana?

La dirigenza della SSC Napoli è già al lavoro per assicurare ad Antonio Conte una squadra ancora più forte. Con l’arrivo del mercato di gennaio, infatti, ci saranno almeno quattro acquisti, con l’allenatore partenopeo che avrebbe già fatto sapere a Giovanni Manna i ruoli che bisognerà rinforzare.

Il primo acquisto potrebbe arrivare in difesa, con uno tra Juan Jesus e Rafa Marin che potrebbe fare le valigie. Uno dei nomi caldi è Skriniar ma il suo alto ingaggio frena la trattativa. Un altro calciatore che potrebbe risultare utile alla causa azzurra è Kiwior dell’Arsenal, ma non sono da sottovalutare calciatori già presenti in Serie A.

MERCATO NAPOLI, POSSIBILI QUATTRO NUOVI ACQUISTI NEL PROSSIMO MERCATO INVERNALE. NEL MIRINO ANCHE UN CENTROCAMPISTA ITALIANO?

Sulle fasce Antonio Conte ha una preferenza ben preciso e bisogna arrivare a Lecce: Patrick Dorgu. Quest’ultimo è valutato circa 30 milioni ma rappresenta un grande investimento sia per il presente che per il futuro. In attacco, invece, tutte le strade portano a Bonny, attaccante del Parma.

Anche a centrocampo potrebbe esserci un nuovo innesto e le strade potrebbero portare al futuro numero dieci della Nazionale italiana: Cesare Casadei. Il calciatore continua a stupire con la Nazionale under-21 ma, in Inghilterra non riesce ad emergere. Napoli potrebbe rappresentare una grande opportunità.