Napoli, quella volta in cui Mertens rifiutò la Juventus con un ‘Ma tu sì pazz’

Dries Mertens, ormai per tutti Ciro, ha dimostrato più volte nell’avventura azzurra la sua napoletanità acquisita. A tale proposito nelle ultime ore Il Mattino ha raccontato un significativo retroscena che vede protagonista proprio l’attaccante belga del Napoli.

Anno 2018, il Napoli di Maurizio Sarri è artefice di una stagione incredibile, sfiorando anche lo scudetto poi vinto nelle ultime giornate dalla Juventus. Bomber della squadra azzurra è Dries Mertens, ormai consacratosi nel ruolo di centravanti puro sotto la guida tecnica dell’allenatore toscano.

Al termine della super stagione la Juventus, vincitrice del tricolore, prova a chiedere informazioni a Mertens per un eventuale passaggio in bianconero. La risposta al sondaggio da parte del calciatore belga è lapidaria e quasi storica: “ma tu sì pazz!”.

Una risposta in dialetto napoletano a sottolineare la natura ormai partenopea di Dries Mertens. Juve allontanata e folletto belga che entra nella storia del Napoli, il resto è storia azzurra scritta ed ancora da scrivere. All’orizzonte infatti vi è una nuova stagione appena iniziata, in cui il numero 14 azzurro promette come al solito di dare spettacolo.

Punta centrale, trequartista alle spalle di Osimhen, ala destra, poco cambia. Dries Mertens quest’anno è già a 2 gol in 2 partite ed a 33 anni compiuti c’è ancora quella voglia matta di mangiarsi il campo e di gonfiare la rete. Una nuova giovinezza per ‘Ciro’ che non vuole saperne di invecchiare.