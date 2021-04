Napoli, questione nuovo sponsor: Adl pensa di mettersi in proprio per produrre le divise

Anche se la fine della stagione è ancora lontana, le dirigenze dei maggiori club italiani sono al lavoro per porre le basi di quelle che saranno le future trattative in entrata e in uscita per tenere le rose competitive anche in vista del prossimo campionato.

Tuttavia, il mercato non è l’unico pensiero dei patron sportivi. Questo è il caso soprattutto di Aurelio De Laurentiis, che è alle prese con gli accordi per il nuovo sponsor tecnico del Napoli.

La questione è stata molto discussa in queste ultime settimane, e il divorzio con Kappa è ormai certo. Si è parlato di Adidas ma anche di Castore, Mizuno e il ritorno di Macron, ma anche Legea e Givova. Queste offerte però non si sono rivelate soddisfacenti al 100%.

Il motivo principale è che il Napoli vorrebbe avere voce in capitolo per la realizzazione delle maglie. Secondo alcune fonti vicine alla società, Aurelio De Laurentiis sta pensando ad un ipotesi incredibile per la questione divise.

La società napoletana potrebbe mettersi in proprio per la produzione delle divise come fece la Roma nella stagione 2013-2014. Il presidente ha pensato a questa ipotesi proprio perché il suo obiettivo è quello di collaborare per la realizzazione delle maglie del Napoli.