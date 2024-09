Napoli, Rafa Marin arrivato dopo una chiamata Conte-Ancelotti: l’affare di Manna

Carlo Ancelotti avrebbe chiamato Antonio Conte per parlare di Rafa Marin, ex Real Madrid ed ora del Napoli. La squadra allenata da Antonio Conte ha prelevato il difensore blanco, che si aggregato alla compagine azzurra ma non ha ancora avuto a disposizione minuti per mettersi in mostra.

Durante la trattativa, però, sarebbe successo qualcosa di imprevedibile. È emerso, infatti, che Antonio Conte avrebbe avuto una chiamata con Carlo Ancelotti proprio per Rafa Marin. I due avrebbero dialogato sul nuovo acquisto azzurro, con il tecnico delle merengues che ha speso parole ottime per il difensore.

LA RIVELAZIONE ARRIVA DAI MEDIA SPAGNOLI, GLI APPREZZAMENTI DA PARTE DEL MISTER CARLO ANCELOTTI

Secondo quanto emerso da Marca, influente testata giornalistica spagnola, la chiamata tra i due avrebbe avuto uno scopo conoscitivo verso Rafa Marin. Infatti, si legge: “Durante la trattativa tra Napoli e Real, Antonio Conte e il tecnico dei blancos si sono sentiti riguardo Rafa Marin; le parole di Ancelotti lo hanno convinto che potesse essere l’uomo giusto destinato a diventare uno dei centrali difensivi più forti per i prossimi anni”.

La trattativa può dirsi di quelle importanti, con Giovanni Manna che ha fatto un vero e proprio colpaccio: “Una vendita che si aggirerà intorno ai 12 milioni, con opzioni di riacquisto nel 2026 (25 milioni) e 35 milioni nel 2027. Inoltre, il Napoli ha tenuto un “asso” nella manica che gli permetterà di raddoppiare la cifra pagando 10 milioni in più nella prima stagione, in modo che le opzioni di riacquisto del Real Madrid siano di 50 e 70 milioni di euro”.