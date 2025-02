Napoli, Rafa Marin la grande delusione? Arrivato dal Real Madrid per 12 mln con le stigmate di un campione

Rafa Marin sembra essere diventato ormai oggetto misterioso del mercato del Napoli. Il calciatore, per alcuni, potrebbe aver perso un anno di carriera. Il giocatore spagnolo è arrivato per 12 milioni di euro dal Real Madrid, con le stigmate di uno che avrebbe potuto dimostrare di essere il prossimo difensore che i galacticos avrebbero poi riportato alla base. Nulla di ciò, almeno per ora, sembra essersi manifestato.

Il classe 2002 nativo di Guadajoz si ritrova ad aver collezionato solo scampoli di partita, principalmente in Coppa Italia. La prima al secondo turno nella vittoria per 5-0 contro al Palermo dove ha giocato 86 minuti, mentre la seconda sono appena 26 minuti nella sconfitta agli ottavi per 3-1 con la Lazio. In entrambe le sfide non ha figurato poi così tanto bene, ma la cosa che preoccupa è che in Serie A il calciatore non ha neanche debuttato.

Secondo Giovanni Manna, Rafa Marin deve ancora ambientarsi: “È il primo giocatore acquistato, sostituendo Ostigard, per un percorso di crescita. Abbiamo investito, arriva da un settore giovanile importante, oggettivamente abbiamo difensori che stanno dimostrando un livello alto, deve ambientarsi, capire, anche se sono passati 6 mesi, avevamo i documenti fatti col Villarreal che gioca per andare in Champions e lo voleva il tecnico”.

“Gliel’avevo pure promesso, ha bisogno del suo percorso, non ci sono state le condizioni per prenderne un altro e continuiamo così, lui deve lavorare tutti i giorni come se dovesse giocare la domenica. Discorso chiuso, ne abbiamo già parlato con lui e con chi voleva più spazio”.

Intanto, quanto è emerso nelle ultime ore sembra confortare il Napoli. Natan potrebbe restare in Spagna, specialmente perché il Real Betis sarebbe intenzionato ad acquistare a titolo definitivo il brasiliano. Il calciatore è diventato un perno centrale per la squadra biancoverde ed è letteralmente diventato il titolare.