Il ritiro estivo sarà il primo vero banco di prova per Emanuele Rao con la maglia del Napoli. Il talento classe 2006, acquistato dal club azzurro la scorsa estate e reduce da una stagione di crescita in prestito al Bari, sarà in ritiro con la prima squadra per essere osservato da vicino da Massimiliano Allegri.

L’idea del Napoli è chiara: nessuna scelta verrà presa prima della preparazione estiva. Rao, dunque, avrà l’opportunità di mettersi in mostra durante il ritiro, dimostrando di potersi ritagliare uno spazio nel nuovo progetto tecnico.

Il giovane è già nel mirino del Palermo che sta costruendo la squadra per Filippo Inzaghi. I rosanero sono alla ricerca di giovani di prospettiva e considerano Rao un profilo ideale per il nuovo sistema di gioco, ma il confronto diretto con Allegri al termine del ritiro sarà decisivo per il futuro del giovane esterno cresciuto tantissimo nell’annata disputata con il Bari.

Le sue prestazioni, infatti, gli sono valse il riconoscimento di MVP Under 23 del mese di marzo grazie a quattro gol e un assist messi a segno in poche settimane, confermando un percorso di crescita costante che ha attirato l’attenzione della dirigenza azzurra.

Le prossime settimane saranno determinanti. Allegri avrà la possibilità di testare Rao nel lavoro quotidiano e nelle prime amichevoli estive per poi formulare un giudizio.

Il giovane potrebbe restare in pianta stabile nella rosa azzurra, in caso contrario si valuterà una nuova cessione in prestito, con il Palermo che resta alla porta e attende il via libera per provare ad assicurarsi uno dei talenti più interessanti del panorama italiano.