Napoli, Raspadori al centro delle voci di mercato: piace a De Zerbi e al Marsiglia

Con l’avvicinarsi del calciomercato invernale, si intensificano le speculazioni sul futuro di alcuni giocatori del Napoli. Tra i nomi più discussi c’è quello di Giacomo Raspadori, attaccante azzurro che sta trovando poco spazio nella squadra partenopea. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il giovane talento potrebbe valutare una partenza a gennaio per giocare con maggiore continuità.

Futuro lontano dal Napoli?

Il Napoli sarebbe disposto a lasciar partire Raspadori solo davanti a un’offerta convincente, stimata intorno ai 20 milioni di euro. In estate, l’attaccante era già finito nel mirino dell’Atalanta, mentre oggi risulta particolarmente apprezzato dal tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, che lo conosce dai tempi del Sassuolo. Nonostante l’interesse di Cristiano Giuntoli per portarlo alla Juventus, una cessione a una diretta concorrente per la Champions sembra improbabile.

Il Marsiglia potrebbe dunque rappresentare la destinazione più plausibile per il giovane attaccante, che sarebbe pronto a mettersi in gioco all’estero, in una squadra dove potrebbe ritrovare spazio e valorizzarsi.

Nel frattempo, Raspadori potrebbe avere l’opportunità di dimostrare il suo valore nella prossima partita del Napoli in Coppa Italia. Secondo Repubblica, l’attaccante dovrebbe partire titolare giovedì contro la Lazio nei quarti di finale. La gara rappresenta un’occasione importante per il giocatore, che punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista sia nel Napoli che in ottica nazionale.

La situazione resta in evoluzione, e le prossime settimane saranno decisive per capire se Raspadori resterà a Napoli o se troverà una nuova casa calcistica già a gennaio.