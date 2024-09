Napoli, Raspadori alla terza stagione dopo l’investimento da 30 mln: ancora non riesce a ritagliarsi un posto da titolare

Il Napoli quest’anno ha a disposizione una rosa davvero completa in ogni reparto che permette al tecnico Conte di poter contare su diversi profili e potenzialità per cambiare strategia di gioco all’occorrenza.

Uno dei profili fortemente voluti dalla società due anni fa è stato quello di Giacomo Raspadori, arrivato in maglia azzurra dopo un’ottima stagione con il Sassuolo. Il suo acquisto per circa 30 milioni, infatti, era stato il frutto di una scelta condivisa di De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli con l’obiettivo di trovare l’erede di Dries Mertens.

Le sue prestazioni, fin da subito, hanno permesso di non rimpiangere l’addio di Mertens ed alternarsi con Victor Osimhen. Nel periodo in cui il nigeriano è stato fuori, infatti, Raspadori è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio da titolare mettendosi bene in mostra.

NAPOLI, SPAZIO A RASPADORI CONTRO IL PALERMO? L’ATTACCANTE AZZURRO E’ SCALATO NELLE GERARCHIE DOPO L’ARRIVO DI ROMELU LUKAKU. IN NAZIONALE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL CENTRAVANTI PARTENOPEO

Alla terza stagione, però, Giacomo Raspadori rappresenta ancora un punto interrogativo per gli azzurri. Le potenzialità ci sono ma non riesce mai a ritagliarsi un posto da titolare inamovibile. Attualmente c’è Romelu Lukaku a ritagliarsi il posto da titolare, e subito dopo, secondo le ultime partite, Giovanni Simeone. Raspadori rappresenta, al momento, la terza scelta come attaccante centrale.