Napoli, Raspadori e Simeone tra mercato e permanenza: Juventus e Torino in attesa

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha condiviso le ultime novità sul mercato del Napoli, con un focus particolare su Giacomo Raspadori. Attualmente, Raspadori trova poco spazio nel Napoli, un fatto che può giocare a favore di una sua possibile cessione.

Versatile e apprezzato da club come Milan, Juventus e Atalanta, il suo trasferimento è ipotizzabile, ma restano molti fattori da considerare: dal prezzo al possibile acquirente, senza dimenticare la rivalità tra i club di Serie A. “Vendereste un giocatore alla Juve, che punta ai vostri stessi obiettivi?” ha osservato Marchetti, evidenziando il rischio di rinforzare un diretto concorrente.

Juve destinazione probabile

Se il Napoli decidesse di cedere Raspadori, la Juventus sembrerebbe la destinazione più probabile, complice anche l’infortunio di Milik che ha lasciato i bianconeri con poche alternative in attacco. Inoltre, il direttore sportivo Giuntoli conosce bene Raspadori e potrebbe considerarlo un rinforzo ideale. Tuttavia, il Napoli dovrà valutare attentamente tutte le opzioni, visto che Raspadori ha molti estimatori pronti a fare un’offerta.

Simeone resta al Napoli?

Per quanto riguarda Giovanni Simeone, la sua permanenza a Napoli è più probabile. Simeone ha trovato ancora meno spazio rispetto a Raspadori, ma sembra incline a rimanere, accettando anche un ruolo di riserva pur di lottare per obiettivi importanti con il Napoli. Sebbene il Torino sia interessato a lui, non è chiaro se l’attaccante sia disposto a lasciare il Napoli per un ruolo da titolare altrove.

Marchetti conclude che solo uno tra Raspadori e Simeone potrebbe partire, poiché il Napoli non intende privarsi di entrambi.