Napoli-Raspadori: ecco quanto chiede il Sassuolo

Continua la sessione di calciomercato del Napoli che ci riserva ogni giorno delle novità. La società sta cercando di mettere a punto degli importanti colpi di mercato tra Kim e Simeone e ora sembra aver puntato gli occhi su Raspadori del Sassuolo.

L’indiscrezione è rivelata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ai microfoni di Sky Sport rivela i dettagli di quest’operazione che coinvolge Napoli e Sassuolo.

In base a quanto dichiarato emerge la difficoltà dell’operazione in quanto strettamente legata alle prossime cessioni del Napoli, tra cui quella di Petagna. Per adesso il Napoli ha già ricevuto l’ok del calciatore che è in scadenza di contratto tra due anni e ora resta da trattare con il Sassuolo che sembra chiedere circa 30 milioni per la cessione.