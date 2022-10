Napoli, Raspadori eletto talento d’oro del nostro calcio

Giacomo Raspadori, calciatore classe 2000, è uno dei volti del nuovo calcio e in tanti sono impazziti per il suo talento. L’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana sta lasciando il segno e ha iniziato il campionato nel migliore dei modi.

Tutti pazzi per Raspadori

Il giocatore ha segnato all’Inghilterra e in Ungheria, portando l’Italia alla semifinale della Nations League. Inoltre, ha fatto valere il suo talento anche in Champions League e in campionato: 60 gol in 28 partite. Panorama non ha dubbi: è lui il baby talento d’oro del nostro calcio.

Una grande soddisfazione per Aurelio De Laurentiis e una grande speranza per l’Italia del domani di Roberto Mancini. ADL, per averlo a Napoli dal Sassuolo, ha messo sul piatto 35 milioni di euro approfittando anche della disattenzione degli altri club.

Quanto vale oggi Raspadori? Non meno di 50 milioni. Tuttavia, il Napoli è sicuro di tenerlo ancora per molto.