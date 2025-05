Il Napoli potrebbe rinunciare a Raspadori pur di avere Frattesi

Nella gara di semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona in Champions League, il grande protagonista è stato senza alcun dubbio Davide Frattesi, il quale ha segnato il gol decisivo, che ha permesso all’Initer di accedere alla finale della suddetta competizione. Non è un segreto che l’ex Sassuolo piaccia molto anche al Napoli e ad Antonio Conte.

Il Corriere dello Sport ha ripreso questo tema: “Occhio a Raspadori, potrebbe entrare nell’affare Frattesi”. Giacomo Raspadori si sta dimostrando il grande protagonista di questo Napoli, segnando gol molto pesanti, ultimo quello su punizione nella trasferta di Lecce, che ha permesso agli azzurri di vincere la partita 1-0.

In ogni caso, sarà molto difficile strappare Frattesi ai nerazzurri di Milano, in quanto spesso si rivela decisivo soprattutto dalla panchina: per Simone Inzaghi è un vero e proprio jolly da inserire a partita in corso.

Molto comunque dipenderà anche dalla voglia del giovane centrocampista della nazionale italiana di cambiare aria e di cercare magari più minutaggio in campo in un altra squadra. Tutto si deciderà dopo la finale di Champions League, dove l’Inter sfiderà i francesi del PSG.