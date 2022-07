Napoli, Raspadori ha detto sì al trasferimento

Continua la sessione di calciomercato del Napoli che ci riserva ogni giorno delle novità. La società sta cercando di mettere a punto degli importanti colpi di mercato tra Kim e Simeone e ora sembra aver puntato gli occhi su Raspadori del Sassuolo.

Quella che sembrava solamente un’idea, potrebbe concretizzarsi proprio nelle prossime settimane. Secondo quanto dichiarato nell’edizione odierna de Il Mattino, Giacomo Raspadori sembra disponibile al trasferimento a Napoli e lo ha confermato attraverso il suo agente Tullio Tinti.

Raspadori, quindi, potrebbe arrivare alla corte di Spalletti e rappresentare un valido supporto per Osimhen in diversi schemi di gioco.

Tuttavia, il Sassuolo non si è ancora espresso sulla questione in quanto al momento è in via di definizione la cessione di Scamacca e Dionisi.