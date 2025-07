Napoli, Raspadori il jolly per fare mercato: il sostituto è un giovane talento ucraino?

In queste settimane, la dirigenza della SSC Napoli si è concentrata soprattutto su determinate operazioni di mercato così da assicurare ad Antonio Conte già una serie di calciatori in vista dei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro. Nelle prossime settimane, Giovanni Manna potrebbe perfezionare altre operazioni.

In particolare, sarebbe Giacomo Raspadori uno dei calciatori che potrebbe andare via da Napoli. Il giocatore ha chiesto maggiore spazio e con gli arrivi di diversi calciatori ed una formazione a lui non congeniale, Antonio Conte non potrebbe garantirgli ciò che lui desidera.

Per questo motivo in questi giorni si sono interessati a lui molti club, ed in particolare Marsiglia, Milan e la solita Inter. I club di Milano sarebbero molto interessati a Raspadori, con il Milan pronto ad offrire 30 milioni di euro cash e l’Inter che potrebbe includerlo in uno scambio con Giacomo Frattesi.

GIACOMO RASPADORI E L’ADDIO ALLA SSC NAPOLI, CHI PRENDERA’ IL SUO POSTO? ANTONIO CONTE POTREBBE DECIDERE DI INVESTIRE IL TESORETTO ACQUISTANDO UN NUOVO CENTROCAMPISTA

Il nome che stuzzica il mister e la stessa dirigenza è una giovane stella ucraina: Heorhij Sudakov. Il centrocampista ha una clausola enorme ma la sua valutazione si attesta tra i 30 e 35 milioni di euro. Il Napoli lo segue ormai da diversi mesi e agosto potrebbe rappresentare il mese decisivo per l’affondo.