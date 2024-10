Napoli, Raspadori interessa al Milan: servono 25-30 milioni per strapparlo a De Laurentiis

Il futuro di Giacomo Raspadori alla SSC Napoli non è così certo. L’attaccante azzurro ha poco spazio a disposizione e la sua età e qualità richiedono sicuramente più minuti per mettere esperienza e convinzione sulle gambe. Per questo motivo diversi club si sarebbero interessati al suo acquisto.

Secondo quanto rivelato da Nicolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, anche il Milan sarebbe interessato a Giacomo Raspadori: “Per il futuro però si guarda anche al settore offensivo. Abraham è in prestito dalla Roma e Jovic in scadenza. Raspadori in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto ma per acquistarlo serve una super offerta”.

MILAN INTERESSATO A RASPADORI, IL NAPOLI CHIEDE UNA CIFRA TRA I 25 E I 30 MILIONI DI EURO PER CEDERE L’ATTACCANTE DELLA NAZIONALE ITALIANA. IN AZZURRO POCO SPAZIO A DISPOSIZIONE PER LUI

“È per questo il Milan sta osservando con interesse anche Bonny del Parma, che tra l’altro piace pure al Napoli”. I rossoneri, quindi, avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Napoli. Per soffiarlo ad Antonio Conte, però, servirà comunque un’offerta congrua. Aurelio De Laurentiis, per l’italiano, richiede una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.