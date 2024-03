Napoli, Raspadori lascia il club in estate?

Recentemente, Giacomo Raspadori è stato associato alla Juventus come possibile sostituto di Chiesa, nel caso in cui quest’ultimo decidesse di non rinnovare il contratto con il club bianconero. Secondo voci di mercato provenienti dalla redazione di calciomercato.com, questa ipotesi non è da escludere poiché Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, apprezza molto Raspadori.

Pronto all’addio

È stato proprio Giuntoli a portare il calciatore al Napoli due anni fa, sottraendolo alla concorrenza della Juventus, squadra di cui ora è dirigente sportivo.

Nella stagione attuale, Raspadori ha giocato in 35 partite, ma spesso è entrato in campo come sostituto. I suoi gol sono stati pochi così come gli assist, il che ha portato i suoi agenti a riflettere sulla possibilità di lasciare il Napoli.

L’opzione di trasferirsi all’estero diventa sempre più concreta, anche se dipende dalla Juventus. È quanto riporta il sito milanese specializzato in calciomercato. È importante ricordare che Raspadori ha un contratto in corso con il Napoli fino al 2028, prolungato poco dopo la vittoria del terzo Scudetto del club partenopeo.