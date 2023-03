Napoli, Raspadori non era la prima scelta: Giuntoli aveva individuato un altro talento

La SSC Napoli, durante l’ultimo mercato estivo, ha messo a segno colpi di un certo livello. Tra questi, è stato acquistato anche un calciatore italiano, Giacomo Raspadori, il quale è arrivato in Campania per una cifra importante che, compreso il riscatto, si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Eppure, come rivelato dall’operatore di mercato Christian Bosco, Raspadori non era la prima scelta di Cristiano Giuntoli, il quale aveva messo nel mirino un altro attaccante: “Il Napoli ancora prima di puntare su Raspadori aveva scelto un altro calciatore. Giuntoli aveva praticamente in mano Hamed Junior Traorè“.

“Poi l’affare non si è fatto, ma secondo il mio parere Traoré è dieci volte più forte di Raspadori. Però il giocatore ora al Bournemouth non dava garanzie dal punto di vista fisico. In ogni caso io spero di sbagliare e spero che Raspadori dimostri di essere ancora più forte”.