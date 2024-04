Napoli, Raspadori piace a Calzona: con Mazzarri era finito ai margini della rosa

Francesco Calzona è il terzo allenatore della SSC Napoli in questa stagione. Prima di lui, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva puntato su Walter Mazzarri, il quale è stato poi esonerato per non essere riuscito a trasmettere le sue motivazioni alla squadra e per i risultati non esaltanti.

Con Calzona stanno avendo un buon impatto diversi calciatori. Tra questi vi è anche Giacomo Raspadori, il quale sicuramente è un calciatore su cui il Napoli punterà anche per il futuro.

RASPADORI ERA FINITO AI MARGINI DELLA ROSA CON MAZZARRI, ORA E’ DI NUOVO DECISIVO

Con Mazzarri, invece, l’attaccante era finito un po’ ai margini della rosa, con Simeone che spesso veniva preferito all’ex Sassuolo, soprattutto nella parte finale della sua esperienza a Napoli.