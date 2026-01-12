lunedì, Gennaio 12, 2026
Calciomercato

Napoli, Raspadori pronto a ritornare: il club lo vuole, la priorità del calciatore sono gli azzurri

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Fonte: Wikipedia

Il nome di Giacomo Raspadori torna prepotentemente al centro del mercato di gennaio e, questa volta, il suo futuro potrebbe riportarlo dove tutto era già iniziato: Napoli. Nonostante il forte interesse della Roma, che da giorni spinge per chiudere l’operazione, l’affare con i giallorossi non si è ancora concretizzato. Il motivo è chiaro: il calciatore preferirebbe tornare in azzurro.

Raspadori starebbe aspettando una mossa del Napoli, convinto che il nuovo assetto tattico possa garantirgli uno spazio importante. Con il cambio di formazione adottato quest’anno, infatti, il suo profilo diventerebbe strategico: capace di agire sia da seconda punta che da trequartista, Jack rappresenterebbe una soluzione ideale per aumentare qualità e imprevedibilità negli ultimi metri.

La Roma resta vigile, pronta ad affondare il colpo qualora il Napoli non dovesse muoversi in tempi brevi, ma la sensazione è che il giocatore non voglia forzare la mano. La sua priorità è chiara: ritrovare Napoli, una piazza che conosce bene e dove sente di poter essere ancora protagonista.

Dal canto suo, il Napoli valuta l’operazione con attenzione, anche in base alle eventuali uscite e alle opportunità che il mercato potrà offrire negli ultimi giorni di gennaio. Ma il profilo di Raspadori, per caratteristiche tecniche e conoscenza dell’ambiente, resta uno dei più graditi.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
