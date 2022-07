Napoli-Raspadori: raggiunto l’accordo per l’ingaggio

L’idea dell’arrivo di Giacomo Raspadori al Napoli sembra sempre più vicina e la trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Il calciatore aveva già confermato negli scorsi giorni la propria disponibilità al trasferimento attraverso il proprio agente Tullio Tinti e l’arrivo in azzurro rappresenterebbe un ottimo investimento per De Laurentiis per rinforzare la rosa offensiva del Napoli in vista della possibile cessione di Zieliski al West Ham.

Le ultime indiscrezioni arrivano dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato che, ai microfoni di Tg Sport, ha rivelato dettagli importanti della trattativa.

Secondo quanto dichiarato sembra che la società azzurra e gli agenti del calciatore abbiano raggiunto l’accordo per quanto riguarda l’ingaggio: si parla di 2,5 milioni all’anno più bonus, un netto avanzamento di carriera rispetto agli 800 mila che attualmente guadagna Raspadori. Resta sospesa la questione del cartellino in quanto De Laurentiis ha offerto 25 milioni mentre il Sassuolo chiede almeno 30 milioni.