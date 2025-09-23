Napoli, Conte è alla ricerca di un nuovo terzino destro. Nella lista c’è Ratiu

Nonostante l’ottimo mercato effettuato dal Napoli, il team azzurro è ancora sprovvisto di un giocatore valido che possa sostituire il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Pasquale Mazzocchi non offre le stesse prestazioni del difensore della Nazionale. Proprio per questo, è stato escluso dalla lista della Champions League.

Il direttore sportivo, Giovanni Manna, è alla ricerca di un terzino destro da alternare a Di Lorenzo. Gli occhi della squadra partenopea sono caduti su diversi soggetti. Nell’attuale lista dei possibili acquisti rientrano 5 nomi, tra cui Juanlu Sanchez e Arnau Martinez.

Antonio Conte ha fatto degli apprezzamenti anche su Andrei Ratiu, difensore del Rayo Vallecano. La clausola rescissoria è fissata a 12 milioni.

Nel calderone ci sono anche Yukinari Sugawara del Southampton e Jackson Tchatchoua del Verona.