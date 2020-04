Napoli-Real, grande affare di mercato la prossima estate?

Il calciomercato, in casa Napoli, è all’ordine del giorno. La società partenopea sta approfittando di questo periodo di stop forzato per programmare il futuro. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha intenzione di regalare a Gennaro Gattuso una squadra a sua immagine e somiglianza.

Per rinforzare la squadra, il mister avrebbe fatto una richiesta ben esplicita, ovvero quella di acquistare un attaccante di razza in grado di fare la differenza sotto porta. Molti sono i nomi che sono stati accostati agli azzurri, da Belotti ad Immobile, il giocatore che potrebbe arrivare, però, è un attaccante del Real Madrid: Jovic.

L’attaccante dei blancos, infatti, è scontento per la sua attuale situazione con la maglia del top club spagnolo e gradirebbe la destinazione Napoli. Per cederlo, il Real Madrid chiede una cifra compresa tra i 40 e i 60 milioni di euro. Nonostante la stagione non esaltante, infatti, Florentino Perez non ha intenzione di svendere il suo giovane calciatore.

Nella trattativa per l’arrivo in azzurro di Jovic, inoltre, potrebbe rientrare anche un calciatore partenopeo: Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo, infatti, è nel mirino di Florentino Perez il quale ha già comunicato la volontà di acquistarlo all’agente del calciatore. Il Napoli valuta il suo centrocampista non meno di 100 milioni di euro. Con il Real Madrid, quindi, potrebbe chiudersi una clamorosa operazione di mercato che porterebbe Jovic in azzurro e Fabian Ruiz al Real Madrid. Bisogna, poi, stabilire la cifra che il Real Madrid dovrà versare al Napoli come differenza e Aurelio De Laurentiis non vorrebbe scendere al di sotto dei 60/70 milioni.