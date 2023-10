Napoli-Real Madrid, le probabili formazioni: Garcia adotta la ‘strategia Spalletti’ per la difesa

Napoli e Real Madrid scenderanno in campo alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. L’allenatore partenopeo, Rudi Garcia, ha intenzione di schierare la miglior formazione possibile cercando così di strappare punti ai blancos, veri rivali del girone di quest’anno.

L’unica sorpresa potrebbe essere la presenza di Olivera rispetto a quella di Mario Rui. Garcia, infatti, sarebbe intenzionato a far giocare l’uruguaiano in Champions per lo stesso motivo per cui anche Luciano Spalletti, lo scorso anno, l’ha spesso preferito rispetto all’ex Roma.

Contro una squadra come il Real Madrid, infatti, Mario Rui potrebbe soffrire la fisicità degli spagnoli e per questo preferirebbe inserire Olivera. Queste le probabili formazioni della partita:

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2) – Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu. All. Ancelotti